Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания

Эксперты объяснили значение участия Владимира Путина в «Разговоре о важном»

Tекст: Олег Исайченко

«Личным участием в «Разговоре о важном» Владимир Путин подчеркивает важность роли подрастающего поколения в строительстве успешного будущего нашей страны. Воспитание патриотически настроенных граждан – приоритетная задача для России, и глава государства это хорошо понимает», – сказал политолог Александр Асафов.

«Примечательно, что урок прошел в легкой и непринужденной форме. Было видно, что президент открыт к любым вопросам со стороны школьников. Он спокойно и уверенно объяснял детям роль государства в жизни общества, рассказывал, какие программы и для чего реализует российское руководство. Запретных тем попросту не было», – считает он.

«Сам формат «Разговоров о важном» стал частью масштабной работы по воспитанию личности на основе традиционных ценностей. Образовательная система должна сформировать условия, в рамках которой современная молодежь будет иметь широкие возможности для реализации своего умственного и творческого потенциала», – добавляет собеседник.

И в этом контексте, по мнению Асафова, «Разговоры о важном» задают необходимый патриотический вектор: «Дети должны расти в комфортной среде, где им будет прививаться любовь к российским флагу и гимну, а также поощряться деятельность в волонтерских и добровольческих организациях».

Схожей точки зрения придерживается и Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Личное участие Владимира Путина в «Разговоре о важном» показывает особое внимание власти к подрастающему поколению граждан», – рассуждает она.

«Это особенно важно в текущих условиях, когда в России набирает обороты процесс трансформации системы образования. Мы отказываемся от западных практик – все больше и больше уделяем внимание продвижению ценностного суверенитета государства. В учебные программы включаются дополнительные занятия, нацеленные на укрепление патриотизма», – напоминает собеседница.

«Путин не в первый раз участвует в «Разговорах о важном». Встречаясь с детьми, он не только разъясняет школьникам значимые детали деятельности правительства, но и делится собственным жизненным опытом. Эта откровенность нравится молодежи. Формат хорошо себя зарекомендовал, и думаю, он будет продолжен», – добавляет эксперт.

«При этом в настоящий момент в российских школах создается немало проектов, направленных на самореализацию ребят. Появляется много секций, дополнительных кружков, где дети могут развить все свои самые лучшие качества. Таким образом, образовательные учреждения сегодня становятся площадкой не только для получения знания, но и где дети растут, как личности», – заключила Карпова.

В понедельник Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в новой общеобразовательной школе №20 города Кызыл. Глава государства отметил высокое качество инфраструктуры учебного заведения и поздравил всех преподавателей и школьников с Днем знаний.

Путин назвал Тыву особым регионом, жители которого поддержали Советский Союз в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками еще до вхождения республики в состав СССР. Он подчеркнул, что сегодня традиции предков укрепляются: около десяти тысяч жителей региона принимают самое активное участие в СВО. «Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству», – отметил президент.

В ходе мероприятия Владимир Путин ответил на вопросы детей. В частности, глава государства обсудил с подрастающим поколением развитие внутреннего туризма, тенденции в международном спорте, пагубные привычки молодежи, а также растущее значение китайского языка.

