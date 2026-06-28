Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

Глеб Простаков
Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира
Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.
Тимур Шерзад
«Катюше» исполнилось 85
Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?
Сергей Миркин
Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны
И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.