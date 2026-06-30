Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

Надо отдать должное нашим врагам: они действительно большие мастера в военно-медийно-политических спецоперациях, что в сочетании с отсутствием совести и каких бы то ни было морально-этических ограничений позволяет им реализовывать впечатляющие по масштабам поставленных целей проекты.

Оцените замысел кампании, мишенью которой Россия и мы все стали в последние месяцы.

Пласт первый – военный. ВСУ нарастили удары по российским регионам. Массированные налеты дронов стали ежедневной рутиной не только для новых и приграничных территорий, но и для регионов, расположенных в глубине страны. Они бьют как важным объектам инфраструктуры, так и по очевидно гражданским объектам. Сообщения о гибели мирных жителей приходят постоянно.

Пласт второй – медийный. Западные СМИ выкрутили на максимум тему перелома в войне в пользу Украины, которая подобрала ключик к победе – в виде тех же самых дронов, производство которых радикально выросло и дальше будет расти еще больше. Тут и «горящая Москва», и «тупик для русских на фронте», и «готовая вот-вот рухнуть под ударами БПЛА и санкций российская экономика», и «разгорающееся общественное недовольство». Социальные сети стали плацдармом агрессивной информационной кампании по деморализации и разгону паники в российском обществе.

Пласт третий – политический. Западные лидеры резко взвинтили уровень поддержки Киева (хотя казалось, что дальше уже некуда), собственной милитаризации и агрессивного принуждения Москвы к переговорам в стиле «рус, сдавайся».

И приложенные усилия дали эффект – правда, не тот, на который рассчитывали его авторы и организаторы. Нет, тревожность в российском обществе действительно возросла, а появившиеся сложности влияют на жизнь немалого числа людей. Например, с трудностями с заправкой машины столкнулись автомобилисты практически по всей России, а ведь бензин – кровь современной экономики, так что людям нетрудно представить, какой эффект на нее могут оказать проблемы с топливом.

Так что, тревога и местами даже нервозность действительно возникли, вот только они повлекли за собой – влекут прямо сейчас – противоположный задуманному эффект. Запад так ничего не понял и ничему не научился за многие сотни лет взаимодействия – и мирного, и конфликтного – с Россией. Он своими целенаправленными террористическими ударами – потому что их наносит именно Запад, а не просто ВСУ – по спящим многоэтажкам и студенческим общежитиям, по машинам скорой помощи и школьным автобусам, по музеям и играющим на улице детям не только не испугает наш народ, не только не принудит его к капитуляции, а наоборот усилит стойкость и готовность идти до конца. Мы это уже неоднократно проходили: с террористами у нас разговор короткий, зато память на их злодеяния очень длинная.

Но во всей этой нынешней истории важнее даже другое – и именно это, наверное, является главной причиной общественной тревоги.

Ведь вся эта дикая в своем накале атака – по большей части информационная – на Россию прикрывает крайне мрачную для противника реальность: русская армия доламывает Славянско-Краматорскую линию обороны – больше ничего подобного на Украине просто нет, при этом дефицит личного состава у ВСУ приобретает катастрофический характер. Это не значило, что СВО и боевые действия сразу закончатся, но порождало надежду, что та сторона (причем не столько в Киеве, сколько в западных столицах) наконец примет реальность. Реальность, о которой серьезные военные эксперты говорили еще несколько лет назад: исход конфликта определен – Россия победит. Нет смысла дожигать в бойне остатки украинских мужчин. Нет смысла накачивать европейскую военную машину, затачивая ее против нашей страны. Смысла нет, но это происходит.

Очень хотелось бы объяснить происходящее самой последней отчаянной попыткой Запада все-таки сокрушить Россию – если не получается на фронте, то надломить морально народ в тылу. Но верится в это слабо.

Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности. И неважно, чем обусловлено такое поведение: неискоренимой генетической русофобией, потребностью в реванше, безнадежной деградацией западных элит, глубочайшим системным кризисом Европы без перспектив выхода из него – или всем перечисленным вместе.

Важно то, что Европа намерена, готовится и хочет с нами воевать – и бросает все силы на то, чтобы Украина в качестве прокси продержалась как можно дольше – до момента, когда она сама сможет хоть как-то включится в войну с Россией непосредственно и напрямую. И вот такая мания действительно тревожит. Потому что при всех кризисных явлениях и нисходящем цивилизационном тренде, Европа – это все еще развитая и достаточно богатая цивилизация с почти полумиллиардным населением.

Проблема не в том, что Россия не сможет ее победить, а в том, какую цену нам придется заплатить за победу над гибнущей системой, чьи правители одержимы идеей если не взять над нами вверх, то забрать с собой в небытие.

Русская сумрачность, накрывшая наше общество в эти дни, скрывает собой не страх и растерянность – как ни хотелось бы в подобное верить врагам, а процесс осознания народом всех этих не слишком приятных реалий, принятия их и адаптации к ним. Тем более, что подобные вызовы так часто в истории вставали перед нашим народом, что ответ на них уже записан в нашем генетическом коде. Сплочение, сосредоточенность, стойкость, спокойная уверенность и упорное движение к поставленным целям.

А еще Россия извлекла уроки из прошлого – и кстати, начало СВО стало тому доказательством. Как сформулировал Владимир Путин принцип своего уличного ленинградского детства, «Если драка неизбежна, бей первым». Так что раз уж Европа вознамерилась на этот раз окончательно убиться об Россию, ей стоит готовится к такому исходу.