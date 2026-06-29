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Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми
Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постпреда России в ООН Анна Евстигнеева.
Россия настаивает на недвусмысленном осуждении генсекретариатом ООН атаки украинских войск на белорусский автобус, передает РИА «Новости». Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что удар был умышленным террористическим актом.
«Требуем от генсекретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений», – заявила Евстигнеева на заседании Совбеза ООН. Дипломат сообщила, что установлены организаторы и исполнители атаки, в том числе командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) и начальник ГУР минобороны Украины Иващенко.
По словам Евстигнеевой, найденные на месте происшествия улики однозначно подтверждают принадлежность дрона Украине. Оператор беспилотника видел характер цели и осознанно атаковал гражданских лиц.
Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.
Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте.
МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт.