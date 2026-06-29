Вчера я присутствовал на съезде «Единой России», который открылся выступлением Владимира Путина. Стоит ли говорить, что на съезды других партий президент не приходит?

С первых слов он заявил, что это партия, которую он создавал, а завершил речь напутствием: «Желаю вам удачи и победы на выборах». При этом президент подчеркнул, что у него хорошие отношения со всеми партийными лидерами, но победы он желает именно «Единой России». Таким образом, любые разговоры о том, какая партия президентская, а какая нет, теряют всякий смысл.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что он постоянно поддерживает инициативы «Единой России»: многие положения народной программы партии впоследствии становятся президентскими поручениями – уже для правительства. Здесь выстраивается чёткая цепочка: депутаты собирают наказы избирателей, формируют программу, которая ложится на стол президенту и премьеру, затем президент даёт поручение, а правительство его выполняет. И в этой системе «Единая Россия» выступает одним из ключевых звеньев.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что вся пятёрка лидеров списка партии имеет прямое отношение к президенту. Сергей Лавров и Сергей Собянин – его ближайшие соратники, они работают в команде Путина уже четверть века, с самого начала. Евгению Поддубному президент лично присвоил звание Героя России. Артём Головин – выпускник программы «Время героев», неоднократно встречался с главой государства. Мария Львова-Белова – уполномоченный при президенте по правам ребёнка. Все они – люди из ближайшего круга. И это ещё одно свидетельство того, с кем президент.

Теперь обратимся к избирателям. Здесь тоже всё предельно ясно. Недавно Зеленский дал понять, что мечтает о поражении «Единой России» на осенних выборах и сделает для этого всё возможное. Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор: с кем он – с Путиным или с Зеленским? Если с Путиным – голосует за «Единую Россию». Если с Зеленским – голосует против неё. Иного не дано.

Одной из ключевых тем выступления стала специальная военная операция. Путин сказал, что с 2022 года Россия сильно изменилась. Люди по-новому ощутили, что значит быть гражданами своей страны, и многие пошли служить ей – кто с оружием в руках, кто добровольцем, кто на своём рабочем месте, кто помогал материально и иным образом нашим ребятам и войскам. Произошло подлинное сплочение. Россия после 2022 года – это уже другая страна. В мировоззренческом плане она уже одержала победу над Западом, потому что осознала правоту своего дела, развеяла иллюзии, мешавшие трезво смотреть на мир, на отношения с Западом и на его истинное коварство. Теперь обмануть Россию Западу будет невозможно.

Президент также напомнил: Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Иногда звучат призывы отказаться от самостоятельности ради удобства – ради доступа к западным платформам и технологиям. Но за этот мнимый комфорт придётся заплатить самой Россией. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия. Если её не будет – не будет и ничего отечественного. Поэтому мы просто обречены отстаивать свой суверенитет.