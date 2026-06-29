Сергей Худиев
Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос
Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.
Олег Матвейчев
Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор
Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.
Антон Крылов
ИИ поможет в борьбе с русофобией
Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.