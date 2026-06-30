Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Курс доллара к иене обновил максимум с 1986 года
Курс доллара к иене превысил отметку 162 впервые за 39 лет
Японская национальная валюта продолжила историческое падение, опустившись до минимальных значений конца 1980-х вопреки попыткам правительства стабилизировать рынок.
В ходе утренних торгов во вторник курс доллара вырос до 162,18 иены, а на максимуме достигал 162,39 иены, передает РИА «Новости». Это самое высокое значение американской валюты по отношению к японской с декабря 1986 года.
На фоне рекордного ослабления национальной валюты министр финансов Японии Сацуки Катаяма провела переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Стороны обсуждали возможные меры реагирования, включая проведение валютных интервенций.
Несмотря на заявления японских властей о готовности вмешаться в ситуацию на рынке, иена продолжила падение. Как отмечают эксперты, словесные интервенции генерального секретаря правительства Минору Кихары и самой Катаямы не оказали должного эффекта на ход торгов.
«Для иены снова наступили 1980-е годы. Иена становится весьма слабой с точки зрения импортируемой инфляции», – заявил главный аналитик рынка в KCM Trade Тим Уотерер, комментируя влияние слабой валюты на экономику страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов Японии и США Сацуки Катаяма и Скотт Бессент обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.
В апреле глава японского ведомства пригрозила решительными действиями из-за падения курса иены ниже отметки 160 за доллар.
В январе котировки снизились на фоне слухов о досрочных выборах премьер-министра страны.