  • Новость часаЗахарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    11 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    9 комментариев
    29 июня 2026, 22:15 • Новости дня

    Захарова: НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что планы Североатлантического альянса по созданию перспективных вооружений для Киева несут серьезные риски, следует из сообщения на сайте МИД России. По ее словам, западные стратеги не осознают всю тяжесть возможных последствий для постсоветского пространства.

    «Деструктивные последствия, проистекающие от подобных «краш-тестов» для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе «горизонтальной» эскалации украинского кризиса – явно недооценивается», – подчеркнула дипломат в своем комментарии.

    Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов.

    Захарова также заявила, что киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Москвой.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.

    Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина относительно последствий атаки на российский регион. По его словам, Киев лишится территорий для создания необходимой буферной зоны, передает РИА «Новости».

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Днем ранее российский лидер отметил, что украинская сторона понесет ответственность за свои действия на курской земле. Расплатой станет утрата земель, которые требуются для обеспечения надежной зоны безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.



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    29 июня 2026, 11:09 • Новости дня
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах

    В Польше произошла массовая драка с поножовщиной между поляками и украинцами

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема в польских Стараховицах перерос в жестокую потасовку с применением холодного оружия, в результате которой пострадал один человек.

    Инцидент произошел в городе Стараховицы Свентокшиского воеводства, передает РИА «Новости».

    Местная полиция сообщила подробности: «Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен».

    Прибывшие на место происшествия спасатели и стражи порядка оказали помощь пострадавшему. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в избиении.

    Виновным грозит наказание на срок от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников потасовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы.

    Неделей позже агрессивно настроенные мужчины атаковали гражданина Украины в городе Радом из-за незнания местных песен.

    В конце прошлого года полиция зафиксировала массовую драку украинских мигрантов с применением холодного оружия в столичном Свентокшиском парке.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине

    «Герани» уничтожили АЗС в Харьковской и Днепропетровской областях

    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию точных атак по автозаправочным станциям и местам хранения горюче-смазочных материалов в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Днепропетровской области поражена автозаправочная станция «БРСМ-Нефть», расположенная в районе населенного пункта Подгородное.

    В Харьковской области беспилотники «Герань» атаковали АЗС Marshal в поселке Берестин. Кроме того, пострадала еще одна заправка этой же сети на дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага.

    Удары также пришлись по Кировоградской и Сумской областям. Дроны успешно поразили резервуары с горюче-смазочными материалами на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое, что привело к сильному пожару. В Сумской области беспилотники нанесли удар по подстанции в поселке Бурынь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых украинских городах из-за российских ударов не осталось ни одной работающей АЗС.

    Экономист Иван Лизан назвал поражение заправок единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов обвинил украинских военных в сознательном превращении АЗС в места снабжения армии.

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    29 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

    За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.

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    29 июня 2026, 08:54 • Новости дня
    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове

    Военкор Коц: «Герани-5» уничтожили военные эшелоны и склады в Харькове

    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове
    @ Виктор Антонюк/РИА Новост

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точные удары по железнодорожному узлу Холодная Гора и технической зоне танкового училища в Холодногорском районе Харькова, вызвав мощную детонацию, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Вечером 28 июня над западной частью Харькова поднялся высокий столб черного маслянистого дыма. По данным российских источников, целями стали два связанных между собой объекта, сообщил в Max военный корреспондент Александр Коц.

    Основной удар пришелся на железнодорожный узел Холодная Гора. На станции находились военные эшелоны с топливом и боеприпасами. Зафиксировано не менее десяти попаданий, которые привели к серии повторных взрывов.

    «Район оцепили, доступ ограничили», – передает Коц.

    Второй целью стала техническая зона Харьковского высшего танкового командного училища, расположенного поблизости. На складах техники произошли детонация и крупный пожар. Атаку осуществили реактивные беспилотники «Герань-5», оснащенные турбореактивным двигателем и утяжеленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары аппаратами «Герань» по железнодорожной технике украинской армии в Харьковской области. Ранее Министерство обороны сообщило о поражении перевозивших военные грузы локомотивов на Харьковском направлении.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о многочисленных попаданиях дронов в промзоне Холодногорского района.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Хинштейн назвал выжегших на курянине букву Z украинских солдат «зверьем»

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко осудил действия украинских военных, которые выжгли символ Z на руке находившегося в плену мирного жителя.

    Вернувшийся из украинского плена житель Курской области лично рассказал главе региона о пережитых издевательствах, следует из сообщения в Max Хинштейна.

    По словам мужчины, инцидент произошел во время его нахождения в полевом госпитале на территории Сумской области.

    Пострадавший уточнил, что солдаты Вооруженных сил Украины выжгли ему букву Z на правой руке, немного выше локтя. Ознакомившись с подробностями случившегося во время встречи с освобожденными из плена мирными гражданами, губернатор Александр Хинштейн дал жесткую оценку действиям украинских военных.

    «Зверье какое-то», – прокомментировал рассказ курянина глава региона.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Депутат назвал законной целью украинский завод дронов в Латвии

    Депутат Колесник назвал законной целью завод дронов Латвии и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместный завод Латвии и Украины по выпуску беспилотных летательных аппаратов окажется законной целью для российских военных, как только будет построен, рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Его еще нужно начать строить. Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации в связи с тем, что будет производить оружие, которое применяется по Вооруженным силам России», – подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

    Депутат также обратил внимание на громкие высказывания представителей прибалтийских стран.

    По его мнению, подобные заявления направлены на отвлечение части российских сил в сторону Прибалтики и Калининградской области, где продолжаются регулярные провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной предприятия по выпуску беспилотников вблизи российской границы.

    В начале июня стороны заключили договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

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