Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.11 комментариев
Захарова: НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации на Украине
НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила, что планы Североатлантического альянса по созданию перспективных вооружений для Киева несут серьезные риски, следует из сообщения на сайте МИД России. По ее словам, западные стратеги не осознают всю тяжесть возможных последствий для постсоветского пространства.
«Деструктивные последствия, проистекающие от подобных «краш-тестов» для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе «горизонтальной» эскалации украинского кризиса – явно недооценивается», – подчеркнула дипломат в своем комментарии.
Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов.
Захарова также заявила, что киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Москвой.