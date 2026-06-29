Tекст: Вера Басилая

Захарова сообщила, что планы Североатлантического альянса по созданию перспективных вооружений для Киева несут серьезные риски, следует из сообщения на сайте МИД России. По ее словам, западные стратеги не осознают всю тяжесть возможных последствий для постсоветского пространства.

«Деструктивные последствия, проистекающие от подобных «краш-тестов» для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе «горизонтальной» эскалации украинского кризиса – явно недооценивается», – подчеркнула дипломат в своем комментарии.

Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов.

Захарова также заявила, что киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Москвой.