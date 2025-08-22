Арбатова: Женщина-капитан корабля станет обыденностью, как водительница автобуса

Tекст: Татьяна Косолапова

Впервые в истории женщина стала капитаном атомного ледокола. На данную должность назначена россиянка Марина Старовойтова, о чем объявили на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

«Судьба Марины Старовойтовой, перешагнувшей от школьной доски в капитанскую рубку, прекрасна, тем более, что море она впервые увидела только на четвертом курсе пединститута. Вызывает восхищение упорство, с которым она поднялась к штурвалу, начав работу в должности матроса», – рассуждает Арбатова.

По ее словам, в России до сих пор существует перечень неженских профессий. И хотя с 17 февраля 2025 года он чуточку «похудел», но все же продолжает существовать. Равноправие на рынке труда достигается медленней, чем хотелось бы. В результате на настоящий момент в России только две губернаторши, совсем мало женщин в правительстве и обеих палатах парламента.

Собеседница рассказывает, что до 90-х годов дам не пускали работать в горячие точки, даже если они сами об этом просили, но позже в стране появилась женская венная журналистика. "Также будет с ледоколами, самолетами, подводными лодками и прочими движущимися махинами. И, глядя на Марину Старовойтову, девушки, влюбленные в море, будут выбирать профессию капитанш. И это станет такой же обыденностью, как водительница автобуса», – заключила Арбатова.

Анна Старовойтова – уроженка Унечи (Брянская область). Работала учителем литературы в сельской школе, однако спустя несколько лет она уехала в Мурманск. В 2005 году она стала дневным на атомном контейнеровозе «Севморпуть», а позже заочно окончила Государственный университет морского и речного флота. С 2019 года начала работать на атомном ледоколе «Ямал», где последние два года занимала должность помощника капитана, отвечая за планирование и контроль маршрута судна.

