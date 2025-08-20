Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала россиянка

Первым в мире капитаном-женщиной атомного ледокола стала Марина Старовойтова

Tекст: Ирма Каплан

«Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

