Песков: Тема Украины звучала на встрече Путина с бизнесом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вопрос урегулирования на Украине обсуждался на встрече российского президента Владимира Путина с представителями РСПП, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ», где сообщалось, что Путин рассказал о заинтересованности американской стороны в организации майнинга на ЗАЭС.

Песков отметил: «Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что обсуждение данной темы не носило подробного или основного характера в ходе встречи, однако она все же поднималась среди других вопросов.

Глава государства дал поручения членам правительства по итогам обсуждения с бизнесом макроэкономических и прикладных вопросов.

Также глава государства призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами, заявил заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле вечером 24 декабря.