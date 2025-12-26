Стало известно об осложнении здоровья актера Серебрякова из-за курения

Mash сообщил о проблемах со здоровьем у актера Серебрякова из-за курения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Артист Алексей Серебряков в декабре лечился в больнице, у него якобы обострился бронхит, передает RT со ссылкой на Mash.

Отмечается, что ему якобы запретили курить. Он пробыл в лечебном учреждении четыре дня в состоянии средней степени тяжести.

По этим данным, его мучила одышка и кашель.

Напомним, актера Бориса Щербакова в августе госпитализировали после падения. Его супруга сообщала, что после операции он был выписан домой.