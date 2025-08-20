Эксперт: США создавали атомные бомбы, СССР – электростанции

Научный журналист Уваров: Россия продолжает советскую традицию лидерства в мирном атоме

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия, как и СССР, сохраняет лидерство в сфере мирного атома. Именно советская АЭС первой выдала электроэнергию в сеть. Появившаяся до этого американская станция была, по сути, игрушечной и могла запитать лишь несколько лампочек. Штаты тогда делали ставку на оружие: бомбы, подводные лодки и даже атомные самолеты. Но Союз пытался использовать ядерную энергию в благих целях», – отметил Александр Уваров, главный редактор Atominfo.ru

Собеседник напомнил, что в России уран добывали еще до революции, тогда это ископаемое использовалось для производства радия. «Мы были в числе немногих стран, кто занимался этим направлением. В 1918 году, сразу после революции, Совнарком и лично Владимир Ленин выделили деньги на соответствующий комбинат. Уже в то время отношение к этой отрасли было серьезным», – напомнил эксперт.

Однако в 30-е годы ей стали уделять меньше внимания. Тем не менее, благодаря физику-ядерщику Георгию Флерову, который в начале сороковых писал письма в Государственный комитет обороны (ГКО) с просьбой заняться урановой тематикой, нам в кратчайшие сроки удалось создать отечественную атомную отрасль, что стало настоящим примером невероятной воли народа и страны.

«Уже в 1949 году удалось провести первое ядерное испытание. За рубежом никто не верил, что СССР удастся это сделать так быстро. Это, действительно, был подвиг. Здесь надо отменить особую роль Игоря Курчатова, который не просто выступил как замечательный организатор атомного проекта, но рискнул всем, обратив внимание на письма Флерова», – добавил спикер.

Современная атомная отрасль России – это не только АЭС и строительство ледоколов. «Не менее важна ядерная медицина, лечение больных с онкологическими заболеваниями с помощью радиоизотопов. Кроме того, данные частицы присутствуют в совершенно разных отраслях народного хозяйства, в том числе в промышленности», – отметил эксперт.

Уваров подчеркивает, что вслед за атомной энергетикой появится термоядерная, которая в случае освоения совершит фантастический прорыв, «потому что для получения электроэнергии будет достаточно простой воды»: «Эти технологии помогут освоению космоса, потому что за орбитой Марса солнечные батареи становятся неэффективными. Уже сейчас полеты к дальним планетам нашей системы происходят с помощью радиоизотопных источников энергии. В России идет разработка реакторов для будущего освоения Луны».

Эксперт называет одним из главных современных вызовов отрасли стоимость ядерных реакторов: все более жесткие требования к безопасности приводят к удорожанию технологий. «Построить сегодня атомную электростанцию достаточно трудно. Казахстан рассчитывает потратить на возведение АЭС 10-12 млрд долларов. Предпринимаются постепенные усилия для развития новых проектов, чтобы сдерживать рост стоимости», – пояснил Уваров.

Другой вызов – более эффективное использование урана: «Сегодня потенциал данного элемента раскрыт лишь на один процент, а все остальное уходит в отходы. Отработанное ядерное топливо можно вернуть в атомную энергетику – это так называемое замыкание ядерного топливного цикла. Для этого России нужны реакторы на быстрых нейтронах и соответствующе заводы. «Росатом» здесь однозначный лидер», – заявляет он.

«У нас на Урале, на Белоярской АЭС, уже есть два действующих реактора на быстрых нейтронах. В России также появились заводы по изготовлению вторичного топлива. Но нужно двигаться дальше и полностью выстроить систему. Это приведет к тому, что запасы топливных ресурсов для атомной энергетики возрастут в сто раз. Если при нынешнем развитии отрасли урана хватит на сто лет, то после создания новой системы урана хватит на 10 тысяч лет», –заключил Уваров.

В среду в России отмечается 80 лет создания атомной промышленности. 20 августа 1945 года был образован Специальный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. За четыре года была создана ядерная бомба. Это стало ответом на угрозы со стороны США, которые летом 1945 года провели бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Решение советского руководства сделать главную ставку на мирном применении атомных технологий позволило стране стать глобальными лидером индустрии. Первая в мире полноценная АЭС в Обнинске открыла доступ к новому источнику чистой энергии. Первый атомный ледокол, первый токамак (установка для магнитного удержания плазмы) тоже стали важными вехами в течение первых 15 лет атомной промышленности СССР.

Сегодня российская атомная отрасль сохраняет лидерство на мировом рынке ядерных технологий, трансформировавшись в международный «конвейер реакторов» и корпорацию-интегратора ключевых высокотехнологичных отраслей.