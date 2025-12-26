Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Песков анонсировал участие Путина в совещании Совета безопасности
Президент Владимир Путин во второй половине дня в режиме видеоконференции проведет совещание с Советом безопасности, а также обсудит государственную программу вооружения на 2027–2036 годы и вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько важных совещаний, сообщает ТАСС. Российский лидер встретится с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции.
«Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции», – заявил Песков.
Кроме того, Путин сегодня проведет отдельное совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружения до 2027–2036 годов и развитию оборонно-промышленного комплекса на период спецоперации и в долгосрочной перспективе. По словам Пескова, работа планомерная, ожидается представительное совещание с серьезным обсуждением указанных тем.
Накануне Путин провел заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики. Президент также пожелал участникам совета энергии и здоровья в Новом году.
Кроме того, глава государства подписал указ об изменениях в составе Государственного совета.