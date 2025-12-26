Песков анонсировал участие Путина в совещании Совета безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько важных совещаний, сообщает ТАСС. Российский лидер встретится с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции.

«Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции», – заявил Песков.

Кроме того, Путин сегодня проведет отдельное совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружения до 2027–2036 годов и развитию оборонно-промышленного комплекса на период спецоперации и в долгосрочной перспективе. По словам Пескова, работа планомерная, ожидается представительное совещание с серьезным обсуждением указанных тем.

Накануне Путин провел заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики. Президент также пожелал участникам совета энергии и здоровья в Новом году.

Кроме того, глава государства подписал указ об изменениях в составе Государственного совета.