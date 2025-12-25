Путин поздравил участников заседания Госсовета с наступающим Новым годом

Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение о том, насколько хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, стоит доверять самим школам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

По словам Фадеева, «школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить». Он подчеркнул, что основное – это вовлечение детей в образовательный процесс с момента их приезда в Россию.

Фадеев отметил, что обучение детей – важное цивилизационное достижение, и стране не следует возвращаться к практике прошлых веков, когда дети были вынуждены работать вместо учебы. Глава СПЧ объяснил, что вхождение в школьную среду не является нарушением прав, а напротив, способствует развитию общества.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступило в силу требование обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Представители Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендовавших на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата теста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

Сейчас по данным МВД, в России зарегистрировано почти 786 тыс. несовершеннолетних иностранцев и только 192 тыс. из них получают образование или 24,5%. Вне школ с учетом дошкольников остаются около 300 тыс. детей.

Также Фадеев отметил, что неудовлетворительная оценка за поведение должна быть серьезным наказанием, вплоть до исключения школьника. Кроме того, улучшить демографическую ситуацию в стране, по его мнению, возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.



