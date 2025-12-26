Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
В северо-западном регионе Китая открыт для движения уникальный автотоннель через горы Тяньшань длиной 22,13 километра – самый длинный в мире.
Самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде официально открыт для движения на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.
Тоннель Тяньшань Шэнли имеет протяжённость 22,13 километра и проходит через одноимённые горы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечено: «Тоннель Тяньшань Шэнли протяженностью 22,13 километра, являющийся самым длинным в мире тоннелем на скоростном шоссе, в пятницу официально открылся для движения транспорта». Теперь поездка через этот участок гор значительно сокращена – путь занимает около 20 минут, тогда как ранее на него уходило несколько часов.
Строительство тоннеля было начато в апреле 2020 года. Проект считается инженерным прорывом и важным инфраструктурным объектом для всего региона.
