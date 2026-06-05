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Ларионов сообщил о продолжении карьеры Овечкина в «Вашингтоне»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Александр Овечкин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал о планах Александра Овечкина, передает РИА «Новости». По словам наставника, прославленный форвард намерен остаться в составе «Вашингтон Кэпиталз».
«По моей информации, Овечкин планирует еще поиграть в «Вашингтоне». Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», – подчеркнул Ларионов. Сезон-2025/26 стал для 40-летнего нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с клубом.
Овечкин удерживает статус рекордсмена лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах, имея в активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх. Гретцки также обладает рекордом по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли с показателем 1016 голов, тогда как на счету российского хоккеиста 1006 результативных бросков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Александр Овечкин выразил надежду на продолжение выступлений за «Вашингтон Кэпиталз».
После завершения регулярного чемпионата нападающий запланировал возвращение в Россию.
В прошлом месяце российский хоккеист получил ученую степень кандидата педагогических наук.