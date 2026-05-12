Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?3 комментария
Хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук
Российский нападающий Александр Овечкин стал обладателем ученой степени, представив 145-страничное исследование о различиях отечественной и североамериканской школ подготовки молодых хоккеистов.
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин получил ученую степень, передает ТАСС.
В своей работе спортсмен проанализировал отличия североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодежи. Автор пришел к выводу, что игрокам полезно сочетать оба подхода.
По мнению хоккеиста, в России тренеры делают упор на владение шайбой и технические навыки. В то же время североамериканские специалисты больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке.
Нападающему 40 лет, он выступает за столичный клуб с 2005 года. За свою карьеру россиянин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и трижды признавался самым ценным игроком. В 2018 году он помог команде завоевать единственный в ее истории Кубок Стэнли.
Сейчас капитан «Вашингтона» является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги, забросив 929 шайб. В общем списке снайперов с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 точных бросков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги с тысячей заброшенных шайб.
Российский нападающий возглавил список лучших брендов среди отечественных спортсменов.
Американское посольство в Москве официально поздравило хоккеиста с новым рекордом.