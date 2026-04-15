Овечкин сообщил о возвращении в Россию в мае
Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» (The Washington Capitals), заявил, что планирует вернуться в Россию из США в мае, передает РИА «Новости».
Он отметил, что останется в Вашингтоне на некоторое время после завершения регулярного чемпионата и примет решение о будущем после обсуждения с руководством клуба и семьей.
В заключительном матче сезона «Вашингтон Кэпиталз» на выезде победили «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:1, а Овечкин отметился результативной передачей. Однако команда не смогла выйти в плей-офф сезона 2025/26, который стал для Овечкина 21-м в Национальной хоккейной лиге и последним по текущему контракту с клубом.
Журналистка Сэмми Силбер сообщила, что Овечкин будет обсуждать свои дальнейшие планы после подведения итогов сезона. По итогам регулярного чемпионата-2025/26 40-летний форвард стал лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз», забросив 32 шайбы в 82 матчах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин пока не задумывается о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон».
Сезон-2025/26 станет заключительным для спортсмена в НХЛ.
В мае хоккеист прилетел в Москву после завершения сезона.