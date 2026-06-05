В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Отбывшего срок в Европе вора-карманника задержали в Ивановской области
Вернувшийся на родину рецидивист-карманник с внешностью профессора попался правоохранителям в Ивановской области за давнюю кражу крупной суммы денег в торговом центре, сообщили в региональном МВД.
Мужчину обвиняют в хищении кошелька пять лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
После совершения преступления злоумышленник скрылся за границей, где продолжил заниматься незаконной деятельностью, однако был пойман и осужден.
«Этого гражданина можно… принять за человека глубокого интеллектуального труда… Аккуратная седая бородка, очки в массивной оправе… Мягкая, доброжелательная манера общения, очень правильная, с хорошим словарным запасом речь», – описали задержанного сотрудники регионального управления МВД.
В ведомстве уточнили, что за рубежом преступник также промышлял карманными кражами. Отбыв назначенное европейским судом наказание, он недавно приехал обратно в Россию, где сразу попал в руки оперативников.
За плечами подозреваемого в общей сложности 20 лет лишения свободы, преимущественно за аналогичные деяния. Примечательно, что он вырос в детском доме и окончил всего шесть классов школы.
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