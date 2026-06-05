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Хинштейн сообщил о создании филиала Русского музея в Курске
Глава Курской области Александр Хинштейн подписал соглашение с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой. В историко-культурном кластере «Курская крепость» появится площадка одного из главных федеральных учреждений искусства, приуроченная к тысячелетию города.
«Накануне подписали соглашение с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой. Напомню, что его филиал станет «якорем» в нашем духовно-просветительском историко-культурном кластере «Курская крепость»», – написал губернатор в Max.
Инициатива создания масштабного культурного пространства появилась год назад и получила поддержку президента России Владимира Путина. По словам главы региона, появление учреждения такого уровня имеет историческое значение, поскольку ранее в области не было федеральных выставочных площадок.
Дополнительно на улице Радищева планируется открыть гостиную Русского музея. Губернатор отметил, что это пространство станет новой точкой притяжения для ценителей искусства и позволит жителям прикоснуться к шедеврам мирового уровня. В настоящее время стороны обсуждают концепцию и наполнение будущих экспозиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года министр культуры Ольга Любимова поддержала идею создания филиалов федеральных музеев в Курской области.
Президент России Владимир Путин отметил высокий спрос жителей приграничного региона на культурные мероприятия.