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Министр культуры поддержала создание филиалов федеральных музеев в Курской области
Глава Минкульта России Ольга Любимова посетила Курскую область и провела рабочую встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном, где они обсудили строительство новых детских школ искусств, библиотек, развитие театров и сохранение культурного наследия.
Вместе с главой региона министр осмотрела объекты культурного наследия в Курской крепости, где планируется создать духовно-просветительский кластер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В проект «Историческая память» включили четыре объекта, сейчас разрабатываются проекты их реставрации за счет средств Минкультуры России.
Любимова поддержала идею создания в историческом центре города новых музеев, включая филиалы федеральных. Первый из них откроют в Фатеже, в доме Георгия Свиридова, который станет филиалом Российского национального музея музыки.
«Минкульт готов поддержать Курскую область. Обсудили реализацию нацпроекта «Семья», в том числе строительство детской школы искусств, гастроли театров, проведение в Курске Всероссийского фестиваля комедии. Проектов много: уверен, что вместе сможем реализовать каждый из замыслов на достойном уровне», – заявил Хинштейн.