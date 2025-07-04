Министр культуры поддержала создание филиалов федеральных музеев в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Вместе с главой региона министр осмотрела объекты культурного наследия в Курской крепости, где планируется создать духовно-просветительский кластер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В проект «Историческая память» включили четыре объекта, сейчас разрабатываются проекты их реставрации за счет средств Минкультуры России.

Любимова поддержала идею создания в историческом центре города новых музеев, включая филиалы федеральных. Первый из них откроют в Фатеже, в доме Георгия Свиридова, который станет филиалом Российского национального музея музыки.

«Минкульт готов поддержать Курскую область. Обсудили реализацию нацпроекта «Семья», в том числе строительство детской школы искусств, гастроли театров, проведение в Курске Всероссийского фестиваля комедии. Проектов много: уверен, что вместе сможем реализовать каждый из замыслов на достойном уровне», – заявил Хинштейн.