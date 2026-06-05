В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Назван модератор пленарного заседания ПМЭФ
RT: Журналистка India Today Мохан станет модератором пленарного заседания ПМЭФ
Индийская журналистка Гита Мохан выступит модератором ключевого мероприятия Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина, сообщили СМИ.
«Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина станет журналистка India Today Гита Мохан», – сообщил телеканал RT.
Мохан хорошо знакома с российским лидером: в декабре 2025 года она вместе с коллегой Анджане Ом Кашьяп брала у него интервью перед государственным визитом в Индию. Ту беседу журналистка охарактеризовала как великолепную.
Пленарное заседание форума пройдет в пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал экономику главной темой предстоящего выступления главы государства на форуме.
Индийская журналистка Гита Мохан оценила прошлогоднее интервью с российским лидером фразой «беседа мечты».
В ходе того разговора Владимир Путин без предвзятости охарактеризовал фигуру американского лидера Дональда Трампа.