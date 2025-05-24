При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию
Овечкин заявил о радости возвращения в Москву после игр НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона НХЛ.
Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», признался, что рад вернуться в Россию после продолжительного сезона, передает РИА «Новости».
«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве», – заявил хоккеист.
«Вашингтон» завершил сезон-2024/25 Национальной хоккейной лиги, уступив «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф. В этой серии команда Овечкина проиграла со счетом 1-4, а сам спортсмен в десяти матчах Кубка Стэнли набрал 6 очков, забросив 5 шайб и отдав одну результативную передачу.
Ранее нападающий и капитан клуба National Hockey League «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.
До этого Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25.