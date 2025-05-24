При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Александр Овечкин прилетел в Россию
Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прибыл в Москву, сообщил источник.
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву, передает ТАСС. Как сообщил источник агентства, хоккеист прибыл в столичный аэропорт Домодедово.
Кроме того, Овечкина пригласили на заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чтобы обсудить вопросы развития детско-юношеского хоккея. Первый заместитель председателя комитета Дмитрий Свищев заявил, что спортсмену предложено поделиться своим видением ситуации и поучаствовать в обсуждении одной из ключевых тем в российском спорте.
Свищев подчеркнул: «Безусловно, мы приглашаем Овечкина на одно из заседаний комитета, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея. Тема детско-юношеского спорта является одной из ключевых на данный момент. Как только такая возможность появится, мы ее реализуем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Александра Овечкина. Фанаты написали Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.