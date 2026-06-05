В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном
Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако организация телефонной беседы с главой французского государства пока не планируется.
По словам Пескова, Путин сохраняет готовность к переговорам с Макроном, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента подчеркнул открытость российской стороны к контактам. «К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом», – сказал Путин.
При этом в настоящий момент телефонная беседа двух лидеров не значится в графике. Песков отметил, что любой желающий может связаться с российским руководством. В Кремле обратили внимание на постоянные заявления французской стороны о планах позвонить, однако реальных шагов пока не последовало.
Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил об отсутствии отказов от взаимодействия с Европой. Для возобновления контактов европейским политикам достаточно просто снять трубку, резюмировали в администрации президента.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру провести трехсторонние переговоры в Минске.
В феврале Эммануэль Макрон планировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Президент Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к дипломатическим контактам с представителями ЕС.