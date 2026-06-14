Обязательную химическую кастрацию для педофилов поддержали более 80% французов

Tекст: Ольга Иванова

Опрос показал, что 83% граждан одобряют введение обязательной химической кастрации для педофилов, передают РИА «Новости». Инициативу поддержали 87% женщин и 79% мужчин. Наибольший уровень одобрения зафиксирован среди молодежи от 18 до 24 лет – 92%, а среди людей старше 65 лет показатель составил 80%.

Исследование было проведено компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche на фоне трагедии на юго-западе Франции. В конце мая там была похищена и убита 11-летняя девочка. Главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, но избежал ответственности. Это вызвало массовые протесты, в которых приняли участие свыше 60 тыс. человек.

Идею ужесточения наказания активно поддерживают сторонники правых политических сил: 96% избирателей «Национального объединения» и «Реконкисты», а также 94% приверженцев партии «Республиканцы». Среди сторонников левых партий инициатива также нашла отклик: за нее выступили 83% приверженцев «Экологов» и 74% сторонников Социалистической партии.

В настоящее время во Франции обязательная кастрация педофилов не применяется. Как отмечает телеканал CNews, для проведения подобной процедуры требуется не только решение суда, но и добровольное согласие самого осужденного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки тысяч граждан Франции вышли на массовые протесты из-за гибели одиннадцатилетней девочки от рук предполагаемого педофила.

Осенью прошлого года французский парламент одобрил новый закон о согласии на секс.

Ранее более половины жителей страны поддержали идею аренды тюремных мест за границей для снижения нагрузки на пенитенциарную систему.