Овечкин сообщил об отсутствии планов по продлению контракта с «Вашингтоном»

Tекст: Мария Иванова

Александр Овечкин пока не задумывается о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», передает ТАСС.

Он отметил, что решение будет приниматься ближе к окончанию действующего соглашения: «Пройдет год – будем думать. Мыслей пока нет», – заявил хоккеист журналистам.

Контракт Овечкина с американским клубом заканчивается после сезона-2025/26. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортсмен упоминал, что не исключает возвращения в московское «Динамо», где он начинал карьеру.

Овечкину 39 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года и в 2018 году выиграл с командой Кубок Стэнли.

Также Овечкин выразил поддержку футбольному «Динамо» и главному тренеру Валерию Карпину. Хоккеист посетил первый тур чемпионата России, где «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой». Он пожелал Карпину «успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом премии ESPY Awards – 2025, забросив 44 шайбы за сезон и обновив исторический рекорд НХЛ.

Овечкин ранее признался в любви к футболу и назвал суперигрока на поле.

В июле российские звезды НХЛ обыграли команду КХЛ с разгромным счетом.