Хоккеист Овечкин признался в любви к футболу и назвал суперигрока на поле

Tекст: Ирма Каплан

Как рассказал Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ», он с детства болеет за футбольный клуб «Барселона», еще с тех времен, когда за клуб выступали Хави, Ривалдо и Де Бур.

«Не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат Барселоны», – признался хоккеист.

Он добавил, что восхищается игрой Лионеля Месси и был бы счастлив считать Месси своим другом, однако не уверен, помнит ли футболист их встречу.

«Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно», – сказал Ови.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», в котором российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ с разгромным счетом.







