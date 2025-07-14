Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
Хоккеист Овечкин признался в любви к футболу и назвал суперигрока на поле
Хоккеист Александр Овечкин, лучший снайпер в истории НХЛ и капитан «Вашингтон Кэпиталз», признался что с детства болеет за «Барселону» и считает Месси невероятным на поле.
Как рассказал Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ», он с детства болеет за футбольный клуб «Барселона», еще с тех времен, когда за клуб выступали Хави, Ривалдо и Де Бур.
«Не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат Барселоны», – признался хоккеист.
Он добавил, что восхищается игрой Лионеля Месси и был бы счастлив считать Месси своим другом, однако не уверен, помнит ли футболист их встречу.
«Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно», – сказал Ови.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», в котором российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ с разгромным счетом.