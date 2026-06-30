Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?0 комментариев
Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
Князь Альбер II осудил первый в истории страны теракт, следует из заявления княжеского дворца Монако.
Князь Альбер II выступил с осуждением первого в истории страны террористического акта, передают «Ведомости».
«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в официальном заявлении княжеского дворца.
Инцидент случился вечером 29 июня на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла в центральной части города. В результате детонации тяжелые ранения получили три человека. По данным камер видеонаблюдения, неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия и скрылся.
Среди пострадавших, предположительно, находится украинский предприниматель с гражданством Кипра Вадим Ермолаев, против которого на Украине действуют санкции. При этом глава правительства Монако Кристоф Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве раненых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной теракта спрятанное в посылке взрывное устройство.
Французский канал BFMTV выяснил личность пострадавшего при взрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева.
Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил киевские власти в организации покушения на бизнесмена.