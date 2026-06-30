BFMTV назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха

Tекст: Катерина Туманова

«Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

«Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

«В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

