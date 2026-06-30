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BFMTV назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха
Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.
«Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.
Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.
Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.
«Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».
Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.
«В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.
Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.