Украинский беспилотник атаковал продуктовый магазин в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Мелитополе зафиксирована атака по продуктовому магазину в районе улицы Ломоносова: БПЛА был сбит на подлете, повреждена кровля здания», – сообщил Балицкий в Max.

Помимо этого, нападениям подверглись и другие населенные пункты области. В городе Васильевке повреждения получили жилой дом и легковой автомобиль, а в селе Балки пострадало здание амбулатории.

Также на автомобильной трассе между городом Днепрорудное и поселком Веселое под удар попал микроавтобус. Жертв и раненых нет.

1 августа украинский беспилотник атаковал автобус с рабочими в Запорожской области.

В июне от ударов ВСУ по Мелитополю пострадали частные дома и автомобили.

Немногим ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на городской округ.