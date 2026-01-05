Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.0 комментариев
Путин присвоил Цивилевой чин государственного советника второго класса
Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю и заместителю министра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне – статс-секретарю – заместителю министра обороны Российской Федерации», – сказано в документе.
Указанный гражданский чин приравнивается к воинскому званию генерал-лейтенанта.
В августе 2024 года Путин подписал указ о назначении Анны Цивилевой статс-секретарем – заместителем министра обороны России.
На прошлой неделе Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле.