Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
В Тбилиси заявили об опасности предложения разместить в Грузии военные базы США
Предложение грузинской оппозиции разместить в стране американские военные базы на фоне конфликта с Ираном противоречит национальным интересам и может привести к катастрофе, заявили представители руководства Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы не намерены втягиваться в войну и быть пешкой глобальных интересов», – заявил госминистр по координации работы правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.
Он провел параллель между этим предложением и отзывом из Грузии украинским президентом Владимиром Зеленским в начале СВО посла после отказа Грузии ввести прямые санкции против России и отправить с согласия правительства на Украину вооруженных добровольцев.
«Предложение разместить в Грузии американские базы из этого же ряда, чтобы втянуть нас в войну. Но мы ничего не сделаем против национальных интересов Грузии», – сказал Мамука Мдинарадзе.
Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что реализация такой инициативы «может довести Грузию до катастрофы».
Парламентарий напомнил об ударах во время войны в Иране по американским военным базам, дислоцированным в арабских странах.
По его словам, «Грузия тоже может стать целью таких ударов, если мы гипотетически последуем такому сценарию».
Ранее Генпрокурор саакашвилевского режима Давид Сакварелидзе предложил разместить в Грузии американских военных и сделать территорию страны логистическим центром Америки против Ирана.