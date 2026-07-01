Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
TMZ: Осужденный Харви Вайнштейн перенес сердечный приступ в тюрьме
TMZ: Продюсер Харви Вайнштейн перенес сердечный приступ в нью-йоркской тюрьме
Осужденный за насилие голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн переведен в больничный блок на Манхэттене после сердечного приступа, развившегося на фоне пневмонии.
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн перенес сердечный приступ во время отбывания наказания, передает РИА «Новости».
По данным портала TMZ, инцидент произошел две недели назад на фоне пневмонии в исправительном учреждении на Райкер-Айленд в Нью-Йорке.
«Опальный голливудский кинопродюсер две недели назад пережил сердечный приступ на фоне пневмонии, находясь в тюрьме на Райкер-Айленд в Нью-Йорке», – говорится в сообщении издания. Отмечается, что из-за проблем с дыханием сотрудники тюрьмы перевели его в больничный блок на Манхэттене.
Ранее в мае сообщалось, что Вайнштейн покинул судебные слушания из-за боли в груди. Кроме того, в 2024 году у него выявили рак костного мозга.
В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие. В апреле 2024 года приговор отменили из-за процессуальных нарушений, однако в июне 2025 года суд присяжных при повторном рассмотрении дела вновь признал его виновным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года суд присяжных в Нью-Йорке признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании.
Осенью 2024 года врачи поставили кинопродюсеру диагноз редкой формы рака костного мозга.
До этого из-за жалоб на боли в груди мужчину экстренно госпитализировали из тюрьмы в больницу.