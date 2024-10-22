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У Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака
NBC News сообщил о хроническом миелолейкозе у Харви Вайнштейна в тюрьме Нью-Йорка
Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну поставили диагноз редкой формы рака костного мозга – хронический миелолейкоз, лечение он проходит в тюремной больнице.
У скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностирована редкая форма рака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой NBC News. Как передает телеканал, у Вайнштейна выявлен хронический миелолейкоз, который относится к редким видам рака костного мозга.
В настоящий момент Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Лечение проводится в соответствии с рекомендациями врачей, которые следят за состоянием здоровья продюсера.
Кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован из нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс в больницу «Бельвью» после жалоб на боли в груди, и ему предстоит операция на сердце.
Вайнштейн был предварительно госпитализирован для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк.
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор в насильственных действиях сексуального характера кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который был вынесен в 2020 году.