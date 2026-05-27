    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    НАТО создает структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане
    Посол России передал МИД ФРГ фото разрушений в Старобельске
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    27 мая 2026, 06:29 • Новости дня

    Российский морпех сбил два дрона при спасении раненого бойца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» рассказал, что во время эвакуации раненого бойца с поля боя ему пришлось уничтожать вражеские дроны.

    Медик 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» рассказал о спасении пострадавшего сослуживца под атакой беспилотников, передает РИА «Новости». Военнослужащий по сигналу выдвинулся на точку для осмотра и эвакуации бойца.

    «Когда я подбежал к товарищу, он незамедлительно сказал мне, что мы были замечены наблюдательным дроном противника. Также я услышал звук приближающегося FPV-дрона. Я, долго не думая, на адреналине, сбил из стрелкового оружия наблюдательный дрон, затем FPV-дрон», – рассказал «Тихий».

    После успешного устранения воздушной угрозы морпеху удалось безопасно вывести пострадавшего. Поскольку раненый не мог передвигаться самостоятельно, фельдшер сопроводил его до медицинского поста для оказания необходимой доврачебной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый российский морпех сбил вражеский беспилотник запасным колесом от багги во время эвакуации.

    Бойцы морской пехоты группировки «Центр» ликвидировали дюжину новейших украинских дронов на Добропольском направлении.

    В Донецкой народной республике рядовой Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после атаки беспилотника на эвакуационную группу.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Писаревки, Иволжанского и Ободов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Бугаевкой, Терновой, Белым Колодезем, Грановым и Избицким.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Егоровки, Новониколаевки, Дружелюбовки, Великой Шапковки, Подлимана Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 85 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, три бронемашины, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого, Василевки ДНР, Ивановки, Водолажского и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три броемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее они освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    27 мая 2026, 01:00 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты 14 беспилотников

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают налет дронов на Севастополь, уничтожив 14 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    Военные перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов над Северной стороной, а также в районе Севастопольской бухты и бухты Омега.

    Власти города призвали местных жителей укрыться в безопасных местах из-за продолжающегося налета украинских дронов. Губернатор настоятельно рекомендовал горожанам не пренебрегать мерами предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастополь.

    26 мая 2026, 07:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов самолетного типа в нескольких регионах страны, сообщили в Минобороны.

    В ночь на 26 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников, передает Минобороны. Атака продолжалась с 20:00 25 мая до 7:00 26 мая по московскому времени.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей. Кроме того, беспилотные летательные аппараты уничтожены в небе над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отечественные зенитчики уничтожили 14 вражеских летательных аппаратов в небе над тремя приграничными регионами.

    Несколькими днями ранее российская ПВО отразила массированную атаку почти двухсот украинских дронов.

    До этого дежурные средства сбили 35 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваторией Азовского моря.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Рогов сообщил о поддержке украинцами ударов по военным целям

    Tекст: Мария Иванова

    Жители различных регионов Украины выражают поддержку системным ударам российских вооруженных сил по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов получает сообщения от граждан с подконтрольных Киеву территорий о поддержке действий российской армии, передает РИА «Новости». По его словам, люди устали от затянувшегося конфликта.

    «Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, о поддержке начала ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве», – заявил Рогов.

    Он отметил, что население выступает за освобождение страны от нелегитимной власти. Ранее Минобороны России информировало о поражении 24 мая объектов украинского военно-промышленного комплекса и пунктов управления в Киеве и области.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией масштабных атак по центрам принятия решений. Вскоре Вооруженные силы России приступили к системному поражению военных объектов в украинской столице.

    Министерство обороны подтвердило факт уничтожения пунктов управления ВСУ высокоточным оружием.

    26 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    Лихачев обратился к жителям Энергодара на фоне обстрелов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается массированным атакам украинских войск, целями которых становятся жилые дома, школы и объекты энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о сложной ситуации в Энергодаре. В своем обращении к жителям города в Max он заявил, что Энергодар подвергается круглосуточным атакам со стороны украинских военных.

    «Вот уже больше двух недель наш атомный город Энергодар находится под постоянным, непрекращающимся огнем буквально круглые сутки. Мы видим, что главная цель противника – запугать, лишить людей на будущее», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, в связи с регулярными обстрелами гражданской инфраструктуры принимаются меры для обеспечения безопасности местных жителей и сотрудников ЗАЭС. Персонал станции переведен на 12-часовые смены, организован вывоз детей на летний отдых, закупается оборудование для энергоснабжения городских объектов.

    Руководство «Росатома» запросило дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы жестко поставить вопрос о безопасности жителей Энергодара и работников атомной электростанции. Лихачев подчеркнул, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

    Ранее украинские военные подвергли массированному налету беспилотников Энергодар. Были зафиксированы удары по гражданским автомобилям в пределах населенного пункта.

    Ппостпред России в Вене Михаил Ульянов заявил о значительном увеличении интенсивности обстрелов объектов Запорожской АЭС.

    26 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотниками ВСУ самолетного типа.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три французские авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, десять управляемых авиабомб и 255 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 496 беспилотников, 661 ЗРК, 29 501 танк и другие бронемашины, 1 726 боевых машин РСЗО, 35 094 орудия полевой артиллерии и минометов, 62 596 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК Украины, в частности, поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ.

    26 мая 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись до 1100 м на Великобурлукском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Великобурлукском направлении в Харьковской области военнослужащие группировки российских войск «Север» продвинулись до 1100 м на четырех участках в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки.

    На Харьковском направлении продолжается расширение зоны безопасности. Подразделения российских войск нанесли удары по ВСУ в районах Белого Колодезя, Терновой, Петропавловки и других сел. В селе Гранов продолжаются бои по вытеснению ВСУ.

    На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на 11 участках до 900 м, ведя бои в Караичном, Охримовке и лесных массивах, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Атинского, Могрицы и других населенных пунктов.

    В Сумском районе российские штурмовые отряды продвинулись на 22 участках до 700 м, продолжаются стрелковые бои в Запселье, Иволжанском, Кондратовке и Писаревке.

    В Краснопольском районе российские бойцы после ожесточенных столкновений в селе Рясное продвинулись до 550 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» отбили попытку контратаки ВСУ с берега реки Северский Донец.

    Стало известно о всплеске вооруженного дезертирства ВСУ в Харькове.

    26 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Клепиков назначен в администрацию президента РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Клепиков назначен советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

    В июне 2025 года он вошел во второй поток программы «Время героев», который объединил 85 участников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проект был инициирован президентом Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».

    «Работа в Управлении – это серьезный вызов: не только для дальнейшего профессионального роста, но и с учетом осознания высокой личной ответственности за результаты поставленных задач», – заявил Клепиков, комментируя новое назначение. Он подчеркнул, что аналитика и исследования лежат в основе государственных решений, а президент неоднократно указывал на ключевое значение мнения граждан.

    По его словам, осмысление общественных реакций и ожиданий требует глубокого анализа, точного предвидения и выработки взвешенных предложений, а также он выразил благодарность программе, ее организаторам и наставнику Александру Харичеву за доверие и возможность продолжить службу.

    Начальник управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что у Клепикова большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Он назвал молодого офицера с боевым опытом примером подлинного патриотизма и напомнил, что интерес к вдумчивой аналитической работе проявился у него еще до стажировки в администрации президента.

    По словам Харичева, последовательное служение государству и высокие результаты в программе «Время героев» привели Клепикова в управление, где оперативные исследования и аналитика в интересах государства становятся передовой информационной борьбы, а личная мотивация и неравнодушие обеспечат успешную работу на благо страны.

    Владислав Клепиков родился в 1999 году в Ульяновске и за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества.

    Ранее более 100 участников программы «Время героев» получили новые назначения, среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и руководитель Движения Первых Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.

    26 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Госдума подготовила обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на Старобельск

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет Госдумы по международным делам внес в парламент проект обращения к ООН и мировым парламентам из-за атаки ВСУ на Старобельск, призвав решительно осудить преступные действия киевского режима, следует из проекта обращения.

    Глава профильного комитета Леонид Слуцкий сообщил, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 27 мая, передает ТАСС.

    «Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Парламентарии также требуют незамедлительно остановить военное и финансовое снабжение украинских властей. В тексте подчеркивается, что киевский режим пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов с помощью террористических атак против мирного населения.

    Отмечается, что нанесение удара по мирному гражданскому объекту в ночное время, когда студенты, проживающие в общежитии, спали, свидетельствует о преднамеренном характере действий заказчиков и исполнителей чудовищного преступления, не имеющего срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел официально уведомить мировые организации об этом преступном нападении.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко отреагировал на атаку беспилотников по общежитию луганского колледжа.

    26 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Бойцы «Севера» за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области.

    Военнослужащие группировки «Север» нанесли массированные удары по средствам связи и логистике украинской армии, передает РИА «Новости».

    При обнаружении целей проводится дополнительная разведка, после чего расчеты поражают сами станции, питающие их генераторы и личный состав.

    «Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области», – сообщил командир взвода с позывным Белый.

    Кроме того, за сутки на сумском направлении военные ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов. Командир батальона с позывным Скат пояснил, что эти аппараты применялись для доставки материальных средств на опорные пункты противника.

    Маршруты движения техники выявили с помощью беспилотника Supercam. В результате скоординированных атак снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения было успешно пресечено.

    С начала мая операторы беспилотников группировки «Север» ликвидировали более 70 украинских средств связи в Харьковской области.

    В середине месяца российские расчеты FPV-дронов поразили 15 станций связи и терминалов Starlink украинской армии.

    На этом же направлении военные уничтожили более десяти роботизированных комплексов для перевозки грузов.

    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    26 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Сальдо сообщил о создании спецотряда для борьбы с дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческое формирование Боевого армейского резерва страны (БАРС) будет создано в Херсонской области для противодействия беспилотникам ВСУ в условиях обострения угрозы атак противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Губернатор региона Владимир Сальдо анонсировал появление нового формирования Боевого армейского резерва страны, передает ТАСС. Главной задачей бойцов станет противодействие беспилотникам ВСУ и защита важных объектов.

    «Мы объединяем усилия как военных, так и гражданских подразделений, добровольческих отрядов. Сейчас будем увеличивать количество добровольцев – они уже есть. Пользуясь случаем, приглашаю во вновь создаваемый отряд БАРС – еще один на территории Херсонской области, который будет комплектоваться и оснащаться системами противодействия беспилотникам, чтобы защищать наши коммуникации», – заявил глава региона.

    Решение принято на фоне обострения угрозы с воздуха. Напомним, 18 мая в результате удара дрона по автоцистернам на трассе пострадал один человек.

    По словам губернатора, подразделение сосредоточится на работе в «малом небе». Для обеспечения безопасности транспорта военные уже получили новые средства, которые позволят более эффективно сбивать дроны и не допускать их к целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пять муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения на фоне угрозы применения беспилотников.

    Месяцем ранее в результате серии атак дронов на населенные пункты региона пострадали семь мирных жителей.

    В начале марта над Геническим округом силы противовоздушной обороны сбили более 12 украинских аппаратов.

    США отказали в визе замглавы МИД РФ Алимову для участия в Совбезе ООН
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении
    Финляндия назвала ситуацию на границе с Россией «напряженной, но стабильной»
    Оппозиция Грузии решила добиться внеочередных выборов
    Силовики накрыли схему продажи зачетов в уральском горном университете
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

