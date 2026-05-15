Группировка «Север» уничтожила 70 антенн ВСУ в Харьковской области за май

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ с начала мая в Харьковской области... Противник располагал антенны на крышах зданий, вышках сотовой связи, на кронах деревьев в лесополосах, как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения», – сказал собеседник РИА «Новости».

В ходе воздушной разведки выявлялись незамаскированные антенны, которые выдавали позиции пунктов управления. Ночью цели обнаруживали по активной тепловой сигнатуре. После получения координат в воздух поднимались ударные FPV-дроны с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью.

Точечные удары уничтожали системы управления, усилители сигнала БПЛА и средства объективного контроля. Это привело к нарушению управления подразделениями ВСУ на отдельных участках.

Кроме того, атаки на расположенные рядом блиндажи позволяли поражать живую силу противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала мая подразделения группировки «Север» уничтожили более 55 станций Starlink в Харьковской области. За прошедшие сутки российские военные ликвидировали 40 пунктов управления беспилотной авиацией противника.