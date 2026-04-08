  
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 15:21 • Новости дня

    Захарова назвала санкции против судоходных компаний России незаконными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против судоходных компаний России и причисление судов, перевозящих российские углеводороды, к «теневому флоту» нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что такие действия противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает ТАСС.

    «Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом – все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказала она.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии заявил, что страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок.

    МИД России заявлял, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии импортера армянского коньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

    Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

    Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

    На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

    Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

    На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.

    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    7 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Гринспан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился в Москве с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что кандидаты на высший пост Организации Объединенных Наций должны «строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям», сообщается на сайте российского МИД.

    Гринспан в ответ представила свою предвыборную программу. Она сообщила, что ее подходы сосредоточены на реагировании на современные вызовы, совершенствовании текущей деятельности ООН и реформах, которые, по ее мнению, способны восстановить эффективность и оперативность организации.

    Ранее МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН. Ведомство заявило о шансе навести порядок в организации.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    7 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава МЧС: Шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что с 25 марта регионы Северного Кавказа подверглись аномальным дождям, ранее не характерным для этого района.

    По его словам, в Дагестане в 25 населенных пунктах были подтоплены более шести тысяч домов и приусадебных участков. Повреждены также объекты транспортной инфраструктуры, нарушено энерго- и газоснабжение.

    Куренков отметил, что ситуация усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища, что привело к подтоплению частных домов в Мамедкале и ограничению движения на федеральной трассе «Кавказ».

    «При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», – сказал он.

    В настоящее время, по словам министра, в десяти населенных пунктах республики остаются подтопленными свыше двух тысяч домов и приусадебных участков. Эвакуация населения была проведена заблаговременно, для приема пострадавших граждан развернуто 55 пунктов временного размещения.

    Куренков подчеркнул, что информирование и оповещение жителей осуществлялись своевременно. Он отметил, что развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и быстрому затоплению населенных пунктов. Группировка сил МЧС будет увеличена в случае ухудшения обстановки, однако на данный момент ресурсов достаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков.

    Материальную поддержку получат 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    7 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Потомок Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии активно интересуются поездками по России, несмотря на политические разногласия и ограничения на въезд для туристов, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    Немецкий предприниматель и основатель проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк рассказал о том, что жители Германии проявляют значительный интерес к поездкам в Россию, передает РИА «Новости».

    В интервью он подчеркнул: «Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера». Фон Бисмарк также отметил, что Россия обладает мощной мягкой силой.

    По его словам, несмотря на попытки политиков и СМИ очернить Россию, интерес среди граждан Германии к этой стране остается огромным. Он добавил: «Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами».

    Фон Бисмарк особо подчеркнул привлекательность Москвы, отметив, что многие его знакомые мечтают увидеть Большой театр, Красную площадь и Кремль. «Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию», – сказал он.

    Он выразил мнение, что если бы визовый режим для туристов из Германии был бы смягчен хотя бы на несколько дней, сотни тысяч немцев с радостью посетили бы Россию.

    Ранее Бисмарк заявил о провале «изоляции» России.

    NYT: США и Иран не решили основные противоречия
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    • Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    • Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

      В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

