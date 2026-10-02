Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России

Tекст: Денис Тельманов

Продажи новых легковых машин в январе-сентябре выросли на 7,9% в годовом выражении, достигнув 960 тыс. штук, передает РИА «Новости». Однако в сентябре был зафиксирован спад на 6,2%, до 114,4 тыс. автомобилей, сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные компании ППК.

Всего за девять месяцев в стране реализовали более 1 млн новых транспортных средств всех категорий, что на 5,3% больше прошлогодних показателей.

«В январе-сентябре 2026 года в России реализовано 1 067 840 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 5,3% больше показателей января-сентября прошлого года», – заявили в ведомстве.

Отмечается значительный рост продаж отечественных машин: они увеличились на 22,3% и превысили 681 тыс. штук. Доля российской техники за этот период достигла 63,8%.

Существенный скачок продемонстрировали электромобили и гибриды. Их продажи за три квартала взлетели на 92,6%, составив почти 98,7 тыс. единиц. Доля таких машин на рынке выросла с 5,1% до 9,2%.

При этом доля электрокаров и гибридов российского производства увеличилась до 28,3%. В то же время продажи легких коммерческих автомобилей и грузовиков за девять месяцев снизились на 16,6% и 8,1% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам восьми месяцев текущего года реализация легковых машин в стране увеличилась на 10%.

За период с января по июль продажи автомобилей отечественных и китайских брендов в России сравнялись.

За первые семь месяцев года реализация гибридных машин и электромобилей возросла почти в два раза.