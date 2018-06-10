Путин прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

Президент Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выходила из состава «Большой восьмерки». «Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», – сказал Путин.

«Что касается возврата России в «семерку» – «восьмерку», мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве», – сказал президент, передает ТАСС.

8 июня президент США Донадьд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Он заявил, что это будет хорошо для России, для США, для других участников группы и всего мира.

В Кремле в ответ на это заявление отметили, что Москва концентрируется на других форматах, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в «большую восьмерку».

Президент также призвал не придавать чрезмерного значения возможным разногласиям внутри «большой семерки». «Это (разногласия в такого рода объединениях) обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», – сказал глава государства.

Также Путин призвал «прекратить болтовню» типа дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ и его дочери и перейти к решению конкретных вопросов.

«Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится «с большой степенью вероятности», солидарность в этой связи возникает на какой- то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», – сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал заявление лидеров G7, которые потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике по итогам саммита «Большой семерки», в частности, содержится призыв прекратить «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».