Возвращение России в «большую восьмерку» будет хорошо не только для этой страны, но и для США, других участников группы и для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше, и возвращение России было бы хорошо», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон ищет «мира во всем мире», а не играет в игры.

Также Трамп выразил мнение, что формат G8 более содержательный, чем G7.

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не просилась назад в «большую восьмерку» после возвращения неформального клуба экономически развитых держав к формату G7.

Накануне Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.