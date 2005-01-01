NI рассказал о последней провокации НАТО по отношению к России

Соединенные Штаты продолжают настраивать Россию против себя, и последним примером подобной провокации является просьба Норвегии удвоить присутствие американских войск на своей территории, пишет журнал The National Interest.

Автор статьи – американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер – отмечает, что норвежцы также хотят разместить американские силы ближе к границе с Россией. Он напоминает, что сейчас в Норвегии находятся 330 представителей американских вооруженных сил на ротационной основе. В случае удовлетворения просьбы Осло численность военного контингента США увеличится до 700 человек, передает РИА «Новости».

В 1949 году, когда Норвегия вступала в НАТО, Осло пообещал Москве, что войска альянса будут находиться на территории страны на ротационной основе. Тогда власти страны дали слово, что на ее территории не будет никаких американских баз.

Министр иностранных дел страны Мари Эриксен Серейде в связи с запросом об увеличении численности американских войск вновь напомнила о том, что военные из США на территории Норвегии находятся на временной основе. По мнению автора статьи, ее заявление является «циничной уловкой», которая не одурачит президента Владимира Путина или его коллег в Кремле.

Власти Норвегии заверили, что размещение войск не направлено против России. Карпентер считает, что это заявление еще менее правдоподобное, поскольку запрос из Осло поступил спустя несколько дней после того, как девять стран на восточном фланге НАТО призвали альянс к большему военному присутствию в регионе.

Серейде, тем не менее, утверждает, что «не видит серьезной причины», по которой Россия должна реагировать на такое поведение Осло. «Нужно, наверное, ее похвалить за то, что она (Серейде) может делать такие заявления с невозмутимым лицом. Но такая явная нечестность – это давняя черта поведения НАТО по отношению к России», – отмечает автор статьи.

National Interest пишет, что во времена Советского Союза НАТО был важным компонентом стратегии вытеснения Москвы из европейской геополитической орбиты, однако западные лидеры продолжили применять эту модель и к постсоветской России, причем с новой степенью интенсивности и принимая в альянс новых членов.

Лидеры НАТО продолжают утверждать, что действия альянса не направлены против интересов России. Однако его поведение этих заявлений не оправдывает, подчеркивает Карпентер.

«США и НАТО должны придерживаться более реалистичного подхода. Любая нация восприняла бы такое поведение НАТО у своих границ как явно недружественное и даже угрожающее. Продолжение таких действий при дальнейшем циничном отрицании враждебности намерений могут легко привести к просчету и катастрофической конфронтации», – резюмирует он.

Напомним, власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией. В посольстве России в Норвегии заявили, что такие действия вызывают серьезную озабоченность. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение норвежских властей подрывает взаимное доверие.