МИД отреагировал на размещение военных США в Норвегии

Решение норвежских властей удвоить контингент американских морских пехотинцев в стране, разместив их вблизи с границей России подрывает взаимное доверие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва считает, что такие действия со стороны Осло, как «удвоение дислоцированного на норвежской территории контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление их ротационного присутствия на пять лет, расширение географии размещения на север (...), создание за счет средств США инфраструктуры для базирования боевых самолетов в рамках реализации так называемой европейской инициативы сдерживания России», фактически «ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время», заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что все это подрывает доверие и предсказуемость в отношениях с Норвегией, а также противоречит «дававшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели», передает ТАСС.

Захарова также помнила, что Норвегия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что Россия не представляет угрозы для безопасности страны.

«Учитывая, что на территории Норвегии находится американская морская пехота, может быть, на Норвегию напали США?», – иронизирует дипломат.

Москва призывает Осло «прислушаться к российским оценкам происходящего, чтобы не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет», заключила официальный представитель МИД.

Ранее в посольстве России в Норвегии, комментируя размещение американских морских пехотинцев в Вэрнесе и Сетермуне, заявили, что такие действия вызывают серьезную озабоченность.

Напомним, власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией.