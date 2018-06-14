Посольство России отреагировало на усиление контингента ВС США в Норвегии

Посольство России в Норвегии прокомментировало размещение американских морских пехотинцев в норвежских Вэрнесе и Сетермуне, а также планы развития инфраструктуры ВС США на авиабазе Рюгге.

«Мы уже неоднократно комментировали расширение иностранного военного присутствия в Норвегии. Ситуация не поменялась: будь то Вэрнес в Центральной Норвегии, Рюгге в Южной Норвегии или Сетермуен в Северной Норвегии – подобные шаги вызывают у нас серьезную озабоченность», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

По мнению дипломатов, подобные действия «находятся в прямом противоречии» с решением властей Норвегии в 1949 году, в котором обещается «не предоставлять баз на норвежской территории вооруженным силам иностранных держав, до тех пор пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения».

«Они делают Норвегию не вполне предсказуемой, чреваты ростом напряженности, подталкивают к гонке вооружений и ведут к дестабилизации обстановки на Севере Европы. Квалифицируем их как однозначно недружественные – без последствий они не останутся», – отмечается в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что заявления о размещении военного контингента в Норвегии на ротационной, а не постоянной основе не должны вводить в заблуждение. «Конкретные персоналии меняются, но присутствие остается непрерывным. Военные проводят «тренировки» по территории всей страны, включая север. Не исключается их направление в другие страны региона, в том числе внеблоковые», – сообщили дипломаты.

Озабоченность посольства также вызвали «постоянные призывы наращивать военные расходы», несмотря на то, что Норвегия уже занимает второе место в НАТО по военным расходам на душу населения.

«Особую озабоченность вызывает, что планы реализуются Осло в условиях отсутствия субстантивного двустороннего политического диалога, а также полноценных контактов между военными, от которых норвежская сторона всячески уходит. Считаем, что безопасность в Европе должна быть равной и неделимой. Построить ее можно только на основе соблюдения подлинных национальных интересов, взаимного уважения и сотрудничества. Чем скорее это поймут в Осло, тем лучше», – заключили в посольстве.

В среду сообщалось, что власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией.