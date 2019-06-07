Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником

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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел ввиду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Выход из политического тупика привел Молдавию к России

Лидер Молдавии посулил, что отныне республика начнет наконец учитывать интересы РоссииФото: Gleb Garanich/Reuters
Новое правительство начнет трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза, пообещал президент Молдавии Игорь Додон. Смелое заявление, ведь пока правительства в Молдавии нет вообще. Судя по намекам президента, уже к понедельнику он решил заключить сделку с одной из двух прозападных партий, чтобы создать наконец в Молдавии «сбалансированное» между Западом и Москвой руководство.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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          • После 21 года

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            Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником

            7 июня 2019, 08:43

            Текст: Алина Назарова

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            Президент США Дональд Трамп назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим самым большим фанатом.

            «Если посмотреть на поступления средств в бюджет НАТО за последние 15 лет, то увидите резкое снижение. А теперь (поступления) резко увеличились. Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО», – заявил президент США в интервью Fox News.

            По его словам, другие страны-члены НАТО направили в бюджет Альянса более 100 млрд долларов, передает РИА «Новости».

            Президент также отметил недостаточный вклад Берлина: «Германия платит только 1%, они должны платить гораздо больше. Только вдумайтесь – всего 1%. Получается, мы защищаем Германию, а они пользуются нами».

            Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. В начале февраля правительство Германии пообещало НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.

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