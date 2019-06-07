Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником

Президент США Дональд Трамп назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим самым большим фанатом.

«Если посмотреть на поступления средств в бюджет НАТО за последние 15 лет, то увидите резкое снижение. А теперь (поступления) резко увеличились. Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО», – заявил президент США в интервью Fox News.

По его словам, другие страны-члены НАТО направили в бюджет Альянса более 100 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Президент также отметил недостаточный вклад Берлина: «Германия платит только 1%, они должны платить гораздо больше. Только вдумайтесь – всего 1%. Получается, мы защищаем Германию, а они пользуются нами».

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. В начале февраля правительство Германии пообещало НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.

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