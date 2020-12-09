Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Претендентом на пост главы Пентагона после прихода новой администрации будет генерал Ллойд Остин, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. В случае утверждения Остин станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.

Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Проходил службу на территории Соединенных Штатов и в Германии, работал в Объединенном комитете начальников штабов США, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта, передает РИА «Новости».

В 2010 году Остин стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. В декабре 2011 года был назначен заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве Остин играл ключевую роль в разработке стратегии США в борьбе с «Исламским государством*» (террористическая организация, запрещена в России). После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров производителя оружия Raytheon.

Ранее Байден заявил, что собирается сформировать самое разнообразное американское правительство по «расе, цвету, полу». В штабе Байдена утверждают, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома.