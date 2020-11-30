Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

В группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины, среди которых будет экс-глава пресс-службы Госдепа Джен Псаки, сообщает штаб Джозефа Байдена.

По информации журналистов, входящих в пресс-пул Байдена, он планирует назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сейчас она является советником переходной команды Байдена. Директором по коммуникациям Белого дома Байден хочет назначить Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», – приводит РИА «Новости» слова Байдена, опубликованные на сайте переходной команды. Первым заместителем пресс-секретаря американской администрации будет Карин Жан-Пьер. Официальными представителями избранного вице-президента США Камалы Харрис будут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Курировать работу с прессой первой леди будет Элизабет Александер.

Напомним, в России Псаки стала известна во время работы главой пресс-службы Госдепа. На посту официального представителя внешнеполитического ведомства США она в 2013 году сменила не менее известную в России Викторию Нуланд. В 2015 году стало известно, что Псаки переходит на пост директора по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы из-за беременности.

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