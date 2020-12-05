Байден обещал США самое разнообразное по «расе, цвету, полу» правительство

Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден рассказал о своих планах и напомнил, что является «самым старым президентом», которого избирали в стране.

Он сказал, что объявит о новых номинациях на должности в его кабинете и администрации. Байден заверил, что «это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол». Он подчеркнул, что разнообразие будет и среди сотрудников Белого дома, и среди позиций в кабинете, передает РИА «Новости».

При этом инаугурация будет похожа «на небольшое собрание», не будет «огромного парада на Пенсильвания-авеню», но детали пока не известны и самому Байдену. Он лишь обещал «следовать рекомендациям, чтобы сохранить людей в безопасности» в условиях распространения коронавируса. Миллиона человек не будет, отметил Байден, но будет много онлайн-активности, потому что граждане страны хотят праздновать.

Байден успокоил тех, кто боится вакцины: «Думаю, когда люди увидят, как я принимаю вакцину, у них появится уверенность». Он напомнил, что является «самым старым президентом, когда-либо избранным». При этом Байден не считает, что вакцинация должна стать обязательной, но готов приложить все усилия, чтобы ношение маски было обязательным по всей стране. В «инаугурационной речи» он намерен попросить «людей согласиться надевать маску в течение 100 дней».

Кроме того, Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за задержки в противодействии экономическим последствиям коронавируса. Байден заявил: «Если конгресс и президент Трамп не будут действовать к концу декабря, 12 млн американцев потеряют пособие по безработице, на которое рассчитывают: с Рождеством!». Он заверил, что при нем США будут инвестировать в инфраструктуру и чистую энергию. Байден обещал миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Напомним, штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома.

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