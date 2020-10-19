Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Взгляд
19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
Разделы

Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
Перейти в раздел…

Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношение к беженцам из Чечни загнало Францию в ловушку

В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем Denis Balibouse/Reuters
Убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым обнажило застарелую проблему Пятой республики. Те, кого Париж называл «борцами за свободу» и приютил во Франции, вдруг оказались «политическими исламистами», которых необходимо выслать из страны. Удастся ли французским властям решить проблему исламизма с помощью массовых депортаций?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Петербурге решили ограничить время работы ресторанов
    США предъявили обвинение в хакерстве шести россиянам Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии Загитова отказалась от выступлений на турнирах до конца года
    Китай нарастил покупки газа по «Силе Сибири» В России разработали нано-беспилотник для экипировки «солдат будущего» Названы размеры трещины на МКС Суд оправдал расчленившую мужчину жительницу Петербурга
    В России предложили ввести налоговый вычет за занятия спортом Украина заявила о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый Boeing Заслуженный учитель раскритиковал идею стандарта проведения дистанционного урока Памятник Балбесу Юрия Никулина украли под Петербургом

    угроза нацбезопасности


    Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе

    заявление конгресса


    Эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО

    интенсивность инфицирования


    ЕК впервые показала карту заболевания коронавирусом в Европе

    Видео

    «Крымская платформа»


    Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

    новая версия «отравления»


    «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

    неожиданная история


    Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

    зима близко


    Москва оказалась в миграционной ловушке

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?

    Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

    Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ    19 октября 2020, 23:10
    Фото: Global Look Press
    Текст: Иван Абакумов, Артур Приймак

    ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие?

    Американский журнал Popular Mechanics выступил со смелым утверждением: стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву».

    Как утверждает журнал, 1000-мильный радиус (примерно 1800 км) действия SLRC открывает определенные интригующие возможности применения. «С юга Германии армия могла бы выпускать снаряды, долетающие до окраин Москвы. С территории Филиппин армия могла бы разбить вдребезги острова Китая – а также ракетные базы и аэродромы на них. Из Японии SLRC может ударить по Пекину. SLRC может держать огромное количество целей под угрозой, не поднимая в воздух ни одного истребителя или бомбардировщика, летать под защитой системы противоракетной обороны, чтобы поразить цели через океаны сразу с первого залпа», – указывают в Popular Mechanics со ссылкой на отчеты Пентагона (перевод газеты ВЗГЛЯД).

    О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно еще в прошлом году, пишет в понедельник РИА «Новости». Прототип разместили на полигоне Юма в Аризоне – до 2023-го здесь проведут серию испытаний, напоминает РИА. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара.

    По своим характеристикам SLRC по многим показателям идентична рельсотрону, писал еще год назад ресурс минобороны США Defense News. Издание уточняло, что SLRC – по сути доработка рельсовых пушек для нужд ВМС США, которые при своих плюсах по радиусу действия страдали значительными недостатками. Первый – рельсовые морские пушки нуждаются в дорогостоящих мощных источниках питания. Второй – предыдущие проекты рельсотрона могли поражать цели максимум в 25–28 милях. Третий – дешевизна снарядов для морских пушек не окупала стоимости ракетных двигателей для них.

    Принцип действия стратегической сверхдальнобойной пушки состоит в том, чтобы при помощи рельсотрона разгонять кинетический заряд, поясняет член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «За счет большой скорости такой боеприпас должен поражать цели на больших расстояниях.

    Раньше пытались разработать суперорудие на обычном принципе метания пороха, как в случае с пушкой «Колоссаль», из которой в 1918 году немецкие войска обстреливали Париж,

    то сейчас для разгона снаряда используется электромагнитный импульс», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД военный эксперт. «При этом защититься от выстрела суперпушки будет гораздо сложнее, чем от баллистической ракеты. Для радара, который позволил бы обнаружить такой небольшой боеприпас, понадобится миллиметровый диапазон волн, плюс значительно большая мощность», – добавил Мураховский.

    Popular Mechanics – аналог советского журнала «Техника – молодежи», но публикации насчет SLRC имеют серьезную почву, предупреждает старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин.

    «SLRC много лет разрабатывается как сверхдальнобойное орудие с радиусом действия до 1500 км. По габаритам такое орудие сравнимо с пушками особой мощности, которые производились в США в период Второй мировой войны для тяжелых линкоров». Стреляет SLRC не стандартным снарядом, а оснащенными системой наведения реактивными боеприпасами, говорит эксперт.

    По его словам, в момент выстрела снаряд будет разгоняться пушкой, но затем его движение ускорится с помощью твердотопливного двигателя. «Фактически эти снаряды – небольшие управляемые ракеты. У снарядов для SLRC более низкая себестоимость, чем у существующих ракет средней дальности. Ракетный двигатель для такого снаряда имеет меньшие размеры, предназначен только для дополнительного ускорения и маневрирования», – пояснил Кашин газете ВЗГЛЯД. То есть, добавляет эксперт, у такого двигателя меньше функций, чем у двигателя для полноценной баллистической ракеты средней дальности: «Выигрыш идет не только по стоимости, но и по размерам – такой небольшой снаряд труднее перехватить, чем ракету».

    Еще один плюс SLRC – непрозрачность для международного контроля над вооружениями, говорит Кашин: «Сколько в США экспериментируют с таким оружием, не предпринималось никаких попыток поставить его под контроль. В частности, потому что внешним экспертам непонятно, как это оружие классифицировать».

    Правда, Кашин не верит утверждениям журнала Popular Mechanics о том, что выпущенный с SLRC управляемый снаряд из Южной Германии может долететь до Москвы. «Насчет Москвы – явное преувеличение. Проектная предельная дальность полета снаряда – 1500 км, расстояние между Мюнхеном и Москвой – около 2000 км. До Смоленска точно долетит, до Москвы нет. Но если SLRC разместят на корабле, то, скажем, из акватории Прибалтики эта пушка, скорее всего, достанет до Москвы. В целом SLRC, в случае ее доработки и успешных испытаний, будет неприятной для России и дестабилизирующей системой».

    «Штаты приостанавливали проект рельсотрона – в пользу развития традиционного орудия с гиперзвуковым снарядом. Теперь они возобновили этот проект. Параллельно идет аналогичная работа у китайцев. Теперь вот появились прогнозы, что Пентагону на этот раз удастся довести проект рельсотрона до финальной точки, испытать это оружие и запустить в производство. Если это произойдет, это будет революция в области способов ведения войны – в качестве оружия для кораблей», – говорит Кашин.

    Публикация в популярном журнале – первый признак того, что Пентагон выбивает у Конгресса США дополнительное финансирование под SLRC, сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «Выпущенный из такой пушки снаряд действительно труднее перехватить и нейтрализовать средствами ПВО. С другой стороны, такой снаряд менее функционален, чем обычная ракета. Нет уверенности в том, что такое оружие – в своем текущем проектном виде – имеет большой смысл для армии США». По словам эксперта, заявленные в Popular Mechanics мишени для «суперпушки» – Москва, Пекин и так далее – пока что «чистейшая схоластика». 

    В отличие от Кашина, Храмчихин сомневается в достоверности сообщений американского журнала. «В последний раз публикации насчет рельсотрона были лет пять лет назад. Нет стопроцентной уверенности в том, что нынешний проект рельсотрона даст что-то новое – кроме декларативного «ответа» на призрак «российской ядерной угрозы», говорит Храмчихин.

    В любом случае заявления американцев о том, что огонь из SLRC они будут вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара, это чепуха, добавляет Мураховский. «Мы можем нанести ответный удар с расстояния 12 тысяч километров межконтинентальной баллистической ракетой. О каких недосягаемых позициях вообще может вестись речь? Это просто смешно», – заметил военный эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
    0 голосов 0 голосов


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •