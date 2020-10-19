Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие?

Американский журнал Popular Mechanics выступил со смелым утверждением: стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву».

Как утверждает журнал, 1000-мильный радиус (примерно 1800 км) действия SLRC открывает определенные интригующие возможности применения. «С юга Германии армия могла бы выпускать снаряды, долетающие до окраин Москвы. С территории Филиппин армия могла бы разбить вдребезги острова Китая – а также ракетные базы и аэродромы на них. Из Японии SLRC может ударить по Пекину. SLRC может держать огромное количество целей под угрозой, не поднимая в воздух ни одного истребителя или бомбардировщика, летать под защитой системы противоракетной обороны, чтобы поразить цели через океаны сразу с первого залпа», – указывают в Popular Mechanics со ссылкой на отчеты Пентагона (перевод газеты ВЗГЛЯД).

О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно еще в прошлом году, пишет в понедельник РИА «Новости». Прототип разместили на полигоне Юма в Аризоне – до 2023-го здесь проведут серию испытаний, напоминает РИА. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара.

По своим характеристикам SLRC по многим показателям идентична рельсотрону, писал еще год назад ресурс минобороны США Defense News. Издание уточняло, что SLRC – по сути доработка рельсовых пушек для нужд ВМС США, которые при своих плюсах по радиусу действия страдали значительными недостатками. Первый – рельсовые морские пушки нуждаются в дорогостоящих мощных источниках питания. Второй – предыдущие проекты рельсотрона могли поражать цели максимум в 25–28 милях. Третий – дешевизна снарядов для морских пушек не окупала стоимости ракетных двигателей для них.

Принцип действия стратегической сверхдальнобойной пушки состоит в том, чтобы при помощи рельсотрона разгонять кинетический заряд, поясняет член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «За счет большой скорости такой боеприпас должен поражать цели на больших расстояниях.

Раньше пытались разработать суперорудие на обычном принципе метания пороха, как в случае с пушкой «Колоссаль», из которой в 1918 году немецкие войска обстреливали Париж,

то сейчас для разгона снаряда используется электромагнитный импульс», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД военный эксперт. «При этом защититься от выстрела суперпушки будет гораздо сложнее, чем от баллистической ракеты. Для радара, который позволил бы обнаружить такой небольшой боеприпас, понадобится миллиметровый диапазон волн, плюс значительно большая мощность», – добавил Мураховский.

Popular Mechanics – аналог советского журнала «Техника – молодежи», но публикации насчет SLRC имеют серьезную почву, предупреждает старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин.

«SLRC много лет разрабатывается как сверхдальнобойное орудие с радиусом действия до 1500 км. По габаритам такое орудие сравнимо с пушками особой мощности, которые производились в США в период Второй мировой войны для тяжелых линкоров». Стреляет SLRC не стандартным снарядом, а оснащенными системой наведения реактивными боеприпасами, говорит эксперт.

По его словам, в момент выстрела снаряд будет разгоняться пушкой, но затем его движение ускорится с помощью твердотопливного двигателя. «Фактически эти снаряды – небольшие управляемые ракеты. У снарядов для SLRC более низкая себестоимость, чем у существующих ракет средней дальности. Ракетный двигатель для такого снаряда имеет меньшие размеры, предназначен только для дополнительного ускорения и маневрирования», – пояснил Кашин газете ВЗГЛЯД. То есть, добавляет эксперт, у такого двигателя меньше функций, чем у двигателя для полноценной баллистической ракеты средней дальности: «Выигрыш идет не только по стоимости, но и по размерам – такой небольшой снаряд труднее перехватить, чем ракету».

Еще один плюс SLRC – непрозрачность для международного контроля над вооружениями, говорит Кашин: «Сколько в США экспериментируют с таким оружием, не предпринималось никаких попыток поставить его под контроль. В частности, потому что внешним экспертам непонятно, как это оружие классифицировать».

Правда, Кашин не верит утверждениям журнала Popular Mechanics о том, что выпущенный с SLRC управляемый снаряд из Южной Германии может долететь до Москвы. «Насчет Москвы – явное преувеличение. Проектная предельная дальность полета снаряда – 1500 км, расстояние между Мюнхеном и Москвой – около 2000 км. До Смоленска точно долетит, до Москвы нет. Но если SLRC разместят на корабле, то, скажем, из акватории Прибалтики эта пушка, скорее всего, достанет до Москвы. В целом SLRC, в случае ее доработки и успешных испытаний, будет неприятной для России и дестабилизирующей системой».

«Штаты приостанавливали проект рельсотрона – в пользу развития традиционного орудия с гиперзвуковым снарядом. Теперь они возобновили этот проект. Параллельно идет аналогичная работа у китайцев. Теперь вот появились прогнозы, что Пентагону на этот раз удастся довести проект рельсотрона до финальной точки, испытать это оружие и запустить в производство. Если это произойдет, это будет революция в области способов ведения войны – в качестве оружия для кораблей», – говорит Кашин.

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Публикация в популярном журнале – первый признак того, что Пентагон выбивает у Конгресса США дополнительное финансирование под SLRC, сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «Выпущенный из такой пушки снаряд действительно труднее перехватить и нейтрализовать средствами ПВО. С другой стороны, такой снаряд менее функционален, чем обычная ракета. Нет уверенности в том, что такое оружие – в своем текущем проектном виде – имеет большой смысл для армии США». По словам эксперта, заявленные в Popular Mechanics мишени для «суперпушки» – Москва, Пекин и так далее – пока что «чистейшая схоластика».

В отличие от Кашина, Храмчихин сомневается в достоверности сообщений американского журнала. «В последний раз публикации насчет рельсотрона были лет пять лет назад. Нет стопроцентной уверенности в том, что нынешний проект рельсотрона даст что-то новое – кроме декларативного «ответа» на призрак «российской ядерной угрозы», говорит Храмчихин.

В любом случае заявления американцев о том, что огонь из SLRC они будут вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара, это чепуха, добавляет Мураховский. «Мы можем нанести ответный удар с расстояния 12 тысяч километров межконтинентальной баллистической ракетой. О каких недосягаемых позициях вообще может вестись речь? Это просто смешно», – заметил военный эксперт.

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